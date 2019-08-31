Опубликовано видео пуска ракеты "Искандер"

Пуск был выполнен на полигоне Капустин Яр. Военные вели стрельбу по цели, которая имитировала важный объект условного противника. Она была успешно уничтожена.

Минобороны также уточнило, что во время учений расчеты комплекса "Искандер" выполнили несколько нормативов: перевод комплекса из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесение ракетного удара по заданным координатам.