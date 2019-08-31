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РИА Новости

Опубликовано видео пуска ракеты "Искандер"

15:18 31.08.2019 (обновлено: 16:25 31.08.2019)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Пуск был выполнен на полигоне Капустин Яр. Военные вели стрельбу по цели, которая имитировала важный объект условного противника. Она была успешно уничтожена.
Минобороны также уточнило, что во время учений расчеты комплекса "Искандер" выполнили несколько нормативов: перевод комплекса из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесение ракетного удара по заданным координатам.
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ИскандерМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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СССергей Смирнов
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Людей больше интересует когда начнут строить заводы и фабрики, потому что реальные цифры массовой безработицы в нашей стране тщательно скрываются властями - ракету на хлеб не намажешь!
31 августа, 17:25
Leonid
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