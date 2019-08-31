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РИА Новости

Дуда попросил Зеленского помочь провести эксгумацию жертв Волынской резни

15:12 31.08.2019
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CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков убитых на Волыне
Мемориальная доска с именами поляков убитых на Волыне
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Глава Польши Анджей Дуда лично попросил президента Украины Владимира Зеленского помочь провести эксгумацию жертв Волынской резни.
"Нам очень бы хотелось, чтобы наладились нормальные взаимоотношения между людьми", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в субботу.
Он отметил, что для налаживания отношений нужно, чтобы "каждый, кто был убит, получил имя, фамилию, надгробие".
"Это можно будет сделать, если мы получим возможность проведения работ по эксгумации. Я попросил президента Зеленского, чтобы мораторий, введенный прежними властями Украины, был отменен", - сказал Дуда.
По его словам, Зеленский ответил, что "правительство Украины находится на стадии формирования и этот вопрос будет реализован".
МИД Польши. Архивное фото
27 января 2018, 15:07РИА Новости
В МИД Польши пояснили, к кому относится закон об отрицании Волынской резни
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что эксгумация жертв Волынской резни - массового убийства поляков украинскими националистами - является обязательным условием нормализации польско-украинских отношений. Польские власти уже давно хотят провести эксгумацию жертв Волынской резни на территории Украины, но не получают на это согласие украинской стороны.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
*Запрещённая в России экстремистская организация
Аллея в городе Легница в память жертвам, убитым на Волыне.
11 июля 2018, 16:54РИА Новости
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Анджей ДудаВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаВ мире
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