В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

ВОЛГОГРАД, 31 авг - РИА Новости. Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в субботу днём в селе Нехаевского района маленький мальчик вышел во двор один, пока его мама была занята на кухне, и зашёл на соседний участок, где на привязи сидела собака. Пёс накинулся на ребенка, на его крики выбежала мама, сообщает СК.
"Женщина отбила сына от агрессивного животного и незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Спасти мальчика не удалось, по пути в больницу он скончался", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ребенок проживал с родителями, братьями и сестрами. СК организовал проверку.