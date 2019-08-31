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РИА Новости

В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

15:06 31.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 31 авг - РИА Новости. Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в субботу днём в селе Нехаевского района маленький мальчик вышел во двор один, пока его мама была занята на кухне, и зашёл на соседний участок, где на привязи сидела собака. Пёс накинулся на ребенка, на его крики выбежала мама, сообщает СК.
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"Женщина отбила сына от агрессивного животного и незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Спасти мальчика не удалось, по пути в больницу он скончался", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ребенок проживал с родителями, братьями и сестрами. СК организовал проверку.
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