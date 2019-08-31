В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

По данным ведомства, в субботу днём в селе Нехаевского района маленький мальчик вышел во двор один, пока его мама была занята на кухне, и зашёл на соседний участок, где на привязи сидела собака. Пёс накинулся на ребенка, на его крики выбежала мама, сообщает СК.