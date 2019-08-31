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РИА Новости
Медиавойны

ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой

15:04 31.08.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
Как отмечается в официальном заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте ЦИК, 21 августа 2019 года в Центризбирком России поступило официальное обращение информагентства Ассошиэйтед Пресс (AP) на проведение видеоинтервью с Памфиловой об избирательной кампании 2019 года и специфике предстоящих выборов.
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
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​Часовое интервью съёмочная группа агентства записала 27 августа.
"Двадцать девятого августа на сайте apnews.com вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал корреспондента АР Натальи Васильевой, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России", - говорится в заявлении.
В пресс-службе ЦИК подчеркнули, что видеоинтервью так и не было опубликовано на сайте информагенства, а размещенные краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые в ряде случаев вырваны из контекста и потеряли свой изначальный смысл.
В заявлении говорится, что автор статьи допустил также искажение ряда фактов. Например, в материале указано, что "Нарушения включали незначительные канцелярские ошибки или неправильные личные данные, которые были внесены работниками избиркома".
"Официально подтверждено, что в документах ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы выявлен целый ряд существенных нарушений требований законодательства, которые стали причиной отказа им в регистрации. Указанные нарушения допущены исключительно по вине кандидатов или лиц, участвующих в подготовке пакета документов для их выдвижения, и влекут установленные законом правовые последствия", - сказано на сайте ЦИК.
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​Подчеркивается, что в отношении "незначительных канцелярских ошибок" ЦИК России неоднократно заявлял, что при рассмотрении жалоб кандидатов все незначительные, технические ошибки, допущенные разными сторонами, были истолкованы в пользу кандидатов. В таких случаях ранее забракованные подписи возвращались кандидатам.
ЦИК России обратился в информагентство с просьбой разъяснить ситуацию, а также опровергнуть допущенные ошибки.
"В результате предметного разговора, состоявшегося 30 августа между Эллой Памфиловой и и.о. директора службы новостей Харриет Моррис, была достигнута договоренность о корректировке АР текста статьи и обсуждении формата опровержения допущенных в публикации ошибок", - сообщается на сайте ЦИК.
Однако к вечеру того же дня в пресс-службу Центризбиркома поступил официальный ответа АР, согласно которому "статья автора признана АР корректной, опровержение не размещено, а незначительные дополнения в тексте не изменили сути материала".
​Согласно заявлению, ЦИК России расценил подобные действия Ассошиэйтед Пресс как нарушение требований закона РФ "О средствах массовой информации", обязывающего журналиста "удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об авторизации цитируемого высказывания" и "проверять достоверность сообщаемой им информации", а также запрещающего использование прав журналиста "в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений".
"В результате подготовленная корреспондентом АР публикация производит впечатление пропагандистского материала, в котором практически проигнорированы аргументированные ответы Э.Памфиловой на задаваемые вопросы. Представляется, что при ее подготовке нарушены не только нормы закона, но и правила профессиональной журналистской этики", - подчеркнули в ЦИК.
В ЦИК полагают необходимым в кратчайшие сроки направить все материалы, связанные с этим инцидентом, на рассмотрение Общественной коллегии по жалобам на прессу.
Ранее пресс-служба ЦИК попросила журналистов не цитировать эту публикацию, поскольку она "некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного".
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МедиавойныЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияAssociated PressВ мире
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