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РИА Новости

С 1 сентября изменятся некоторые законы

15:01 31.08.2019 (обновлено: 16:20 31.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосквичи на прогулке
Москвичи на прогулке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Пенсии для селян

Так, должен завершиться перерасчет пенсий неработающим сельским пенсионерам, который начался еще в начале года. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате, которая составляет 5334,19 рубля, для имеющих 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве.
Надбавка полагается представителям некоторых профессий, список которых расширили в июне этого года. В обновленный перечень из более 500 профессий вошли, в частности, врачи-эпизоотологи, лаборанты, заведующие ветеринарными аптеками и специалисты, занимающиеся обслуживанием сельскохозяйственной техники.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
25 июня, 17:01РИА Новости
Медведев расширил список профессий селян, претендующих на надбавку к пенсии

Европротокол онлайн

С начала сентября автомобилисты смогут самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия без необходимости вызывать сотрудников Госавтоинспекции.
Теперь достаточно будет заполнить извещение об аварии на портале госуслуг, которое отправят в страховую компанию виновника ДТП. Затем пострадавший сможет получить возмещение.
Инспектор дорожно-патрульной службы
15 августа, 03:51РИА Новости
В РСА анонсировали выпуск приложения для оформления ДТП по европротоколу
Нововведение позволит ускорить оформление аварий по европротоколу.

Борьба с "билетной мафией"

С начала осени право реализации билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия останется только у организаций культуры, а также у компаний, с которыми они заключили договор. При этом плата за оказание покупателю сопутствующих услуг не должна составлять менее десяти процентов от стоимости билета.
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
18 апреля, 10:43РИА Новости
ЛДПР предложила распространять невостребованные билеты в театр бесплатно
Кроме того, вернуть полную стоимость билета можно будет не позднее чем за десять дней до мероприятия. При сдаче билета не позднее пяти дней до этой даты — половину, в срок от пяти до трех дней — 30 процентов. Закон о борьбе с "билетной мафией" был принят в июле.

Учет для беспилотников

С 27 сентября владельцы квадрокоптеров и дронов будут обязаны ставить беспилотники на учет в Росавиации в течение десяти рабочих дней со дня приобретения.
При этом регистрации подлежат сделанные в России или ввезенные из-за границы для постоянного использования аппараты. Беспилотники должны весить от 0,25 килограмма до 30 килограммов.
Дрон на закате солнца
26 июля, 17:30РИА Новости
В России в десять раз подняли штрафы за полеты дронов над запретными зонами
При постановке дрона или квадрокоптера на учет будет необходимо указать контактные и паспортные данные, а также и страховой номер индивидуального лицевого счета.
Правило не распространяется на устройства, которые принадлежат гражданам других стран или привозятся в Россию, например, для участия в спортивных мероприятиях.

"Замещение" нотариуса

С 1 сентября жители населенных пунктов, где нет нотариуса, смогут обращаться с возникающими вопросами к главе местной администрации или специально уполномоченному лицу.
Граждане, "замещающие" нотариуса, могут не иметь специального образования, однако будут не вправе совершать удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимостью.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Особенно порадовал максимальная прибавка к пенсии : аж 262 рубля , это же почти килограмм сыра из пальмового масла !
31 августа, 15:36
Губернатор о.Борнео
471325111
это мне надо? кто такие дроны и кто их рожает? нотариус - это кто? шахматы моей внучке ни в корень - она гимнастка! где законы про меня и для меня?
31 августа, 15:38
Гвоздодёр Шляпкин
48630218
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