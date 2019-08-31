С 1 сентября изменятся некоторые законы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Пенсии для селян

Так, должен завершиться перерасчет пенсий неработающим сельским пенсионерам, который начался еще в начале года. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате, которая составляет 5334,19 рубля, для имеющих 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве.

Надбавка полагается представителям некоторых профессий, список которых расширили в июне этого года. В обновленный перечень из более 500 профессий вошли, в частности, врачи-эпизоотологи, лаборанты, заведующие ветеринарными аптеками и специалисты, занимающиеся обслуживанием сельскохозяйственной техники.

Европротокол онлайн

С начала сентября автомобилисты смогут самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия без необходимости вызывать сотрудников Госавтоинспекции.

Теперь достаточно будет заполнить извещение об аварии на портале госуслуг, которое отправят в страховую компанию виновника ДТП. Затем пострадавший сможет получить возмещение.

Нововведение позволит ускорить оформление аварий по европротоколу.

Борьба с "билетной мафией"

С начала осени право реализации билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия останется только у организаций культуры, а также у компаний, с которыми они заключили договор. При этом плата за оказание покупателю сопутствующих услуг не должна составлять менее десяти процентов от стоимости билета.

Кроме того, вернуть полную стоимость билета можно будет не позднее чем за десять дней до мероприятия. При сдаче билета не позднее пяти дней до этой даты — половину, в срок от пяти до трех дней — 30 процентов. Закон о борьбе с "билетной мафией" был принят в июле.

Учет для беспилотников

С 27 сентября владельцы квадрокоптеров и дронов будут обязаны ставить беспилотники на учет в Росавиации в течение десяти рабочих дней со дня приобретения.

При этом регистрации подлежат сделанные в России или ввезенные из-за границы для постоянного использования аппараты. Беспилотники должны весить от 0,25 килограмма до 30 килограммов.

При постановке дрона или квадрокоптера на учет будет необходимо указать контактные и паспортные данные, а также и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Правило не распространяется на устройства, которые принадлежат гражданам других стран или привозятся в Россию, например, для участия в спортивных мероприятиях.

"Замещение" нотариуса

С 1 сентября жители населенных пунктов, где нет нотариуса, смогут обращаться с возникающими вопросами к главе местной администрации или специально уполномоченному лицу.