Мутко поручил создать проекты ливневой канализации в Нижнеудинске и Тулуне

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил до конца 2019 года создать проекты ливневой канализации в пострадавших от паводка Нижнеудинске и Тулуне Иркутской области, а также пройти экспертизу, сообщает пресс-служба вице-премьера.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

"Необходимо до конца этого года создать проекты ливневой канализации в Нижнеудинске и Тулуне, пройти экспертизу. Потому что мы делаем, а из-за воды всё снова размывает. Ливневая канализация в Тулуне давно утрачена, ее нужно восстанавливать", - отметил Виталий Мутко.

Как сообщил глава оперативной группы по ликвидации ЧС В Иркутской области, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий во время заседания Правительственной комиссии, два дополнительных проекта ливневой канализации в Тулуне и Нижнеудинске внесены в проект государственной программы восстановления региона, в котором в настоящее время насчитывается 225 объектов. Программа будет рассмотрена на заседании Правительства России 15 сентября.