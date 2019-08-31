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РИА Новости

СМИ сообщили о долгах жительницы Башкирии, подозреваемой в убийстве сына

14:53 31.08.2019 (обновлено: 15:13 31.08.2019)
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© Фото : СК РФ по Республике БашкортостанСотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
© Фото : СК РФ по Республике Башкортостан
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве маленького сына жительница Башкирии рассказала, что на преступление ее толкнуло безденежье. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".
По данным издания, женщина сообщила об этом на допросе, а в базе Федеральной службы судебных приставов отображаются три долга, самый крупный составляет 55 тысяч рублей. Знакомые женщины уверяют, что в реальности их намного больше.
Последние месяцы женщина воспитывала детей — погибшего годовалого сына и пятилетнюю дочь — одна. От мужа она ушла в начале года.
"В январе или феврале она мне говорит: "Я с ним не буду жить". Я спросила, что случилось. Она мне говорит, что он детям мало внимания уделяет, не ходит с ними в театры, на аттракционы не водит. Я говорю: "Времена такие, мужчине надо содержать семью, зарабатывать". А она: "А детям что я скажу? Что он работал?", — рассказала порталу UFA1 бывшая свекровь подозреваемой Светлана.
Женщина в наручниках
09:17РИА Новости
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
При этом Светлана признала, что ее бывшая невестка была хорошей матерью. "Всегда прибрано, дети накормлены, одеты. Она и швея замечательная, всё для них", — добавила женщина.
В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.
Спустя двое суток ребенка нашли мертвым. На допросе мать призналась в убийстве.
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Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
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