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РИА Новости

Президент Польши пообещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции

14:38 31.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать антироссийские санкции.
"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в Варшаве в субботу.
Игорь Коломойский
28 августа, 20:53Радио
Обычный пиар. В России отреагировали на идею Коломойского ослабить санкцииПредложение Игоря Коломойского о частичной отмене антироссийских ограничений – популизм, не имеющий ничего общего с внутриполитическими реалиями Украины, считают политологи.
Он уверил Зеленского в том, что тот может на него "рассчитывать, если речь о независимости и территориальной" целостности Украины.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
24 августа, 00:46РИА Новости
В Совфеде оценили возможность России пережить новые санкции США
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Анджей ДудаВладимир ЗеленскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
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