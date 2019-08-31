Президент Польши пообещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в Варшаве в субботу.

Он уверил Зеленского в том, что тот может на него "рассчитывать, если речь о независимости и территориальной" целостности Украины.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.