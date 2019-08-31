Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

Так, во время дискуссии глава государства поинтересовался, действительно ли открытая в чеченском Шали мечеть самая большая в мире. Кадыров ответил утвердительно, добавив, что она еще "и самая красивая мечеть в мире, на самом деле".

"Самая красивая в мире — это в Петербурге", — не согласился Путин.

"Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович", — ответил Кадыров.