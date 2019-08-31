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РИА Новости

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

14:31 31.08.2019 (обновлено: 17:50 31.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.
Так, во время дискуссии глава государства поинтересовался, действительно ли открытая в чеченском Шали мечеть самая большая в мире. Кадыров ответил утвердительно, добавив, что она еще "и самая красивая мечеть в мире, на самом деле".
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"Самая красивая в мире — это в Петербурге", — не согласился Путин.
"Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович", — ответил Кадыров.
На прошлой неделе в чеченском городе Шали открылась самая крупная в Европе мечеть "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда. Она вмещает более 30 тысяч человек, а прилегающая к ней территория может разместить еще 70 тысяч молящихся.
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Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ВладимировРамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Молодец наш Президент Путин! Всегда и к месту может подобрать правильные и мудрые слова! И самое главное, он всегда позитивен, конструктивен и успешно работает во благо нашей страны и всего российского народа! Дай Бог, ему сил, терпения и здоровья!!!
31 августа, 15:20
Игорь Соколов
66902134
Православные попы нахмурились... ))
31 августа, 15:23
Ston Krik
412421033
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