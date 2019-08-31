Кадыров рассказал Путину о готовности чеченских школ к учебному году

"К первому сентября у нас уже готовы все школы, которые есть, 470 школ. Обучающиеся – 282 тысячи, в первый класс пойдут 33800 детей... Все образовательные учреждения у нас готовы на сто процентов, я проводил лично совещания и просто лично проверял", - цитирует сайт Кремля слова Кадырова.