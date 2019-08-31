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РИА Новости

Собянин открыл обновленный Детский зоопарк

14:19 31.08.2019
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© МоскомархитектураПроект детской зоны в Московском зоопарке
Проект детской зоны в Московском зоопарке
© Москомархитектура
Проект детской зоны в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыл столичный Детский зоопарк после его комплексной реконструкции, продолжавшейся с 2017 года, и пообщался с его посетителями.
"У Детского зоопарка второе рождение, он стал другим, более комфортным и для животных, и для посетителей - это контактный зоопарк, он сам по себе уникален. Тут созданы все условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно, и потрогать их можно только, когда они сами этого хотят. Во-вторых, для них созданы все условия, чтобы они чувствовали себя комфортно не только летом, но и зимой", - рассказал Собянин.
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По его словам, при реконструкции применены новый дизайн, новые стандарты. Площадь парка увеличилась в два раза, а количество животных в пять раз.
"Это совсем другое пространство, другое качество, соответствует всем международным стандартам. Но самое главное, глядя на горячие глаза детишек, это просто здорово - уникальное пространство Москвы - новый Детский зоопарк", - отметил мэр Москвы.
Кроме того, он навестил панд самца Жуи и самку Диндин в "большой" части Московского зоопарка. Он покормил панд и пообщался с сотрудниками, которые за ними ухаживают. Эти панды были доставлены из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине. 5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приехали в зоопарк посмотреть на панд.
Детский зоопарк является частью Московского зоопарка и расположен между Большой Грузинской улицей и Садовым кольцом. Предыдущая реконструкция этой территории проводилась в 1998 году, тогда же была впервые открыта экспозиция домашних животных "Детский зоопарк".
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Новая реконструкция продолжалась с 2017 года, в результате которой на территории Детского зоопарка размещены 27 объектов, включая вольеры для животных, инженерные сооружения и элементы благоустройства. Общая площадь помещений Детского зоопарка увеличилась почти до 2 тысяч квадратных метров, а коллекция животных - до более чем 200 экземпляров.
В ходе реконструкции для животных были обустроены обогреваемые вольеры, а для посетителей - комфортные рекреационные зоны.
Помимо знакомых всем домашних видов, в коллекции Детского зоопарка есть редкие и малоизвестные животные - например, осел Пуату (в России этих животных всего несколько), овцы Бордер-лейстер с очаровательными ушами, напоминающими кроличьи, а также четырехрогие овцы.
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При этом диких животных в экспозиции Детского зоопарка не будет вообще, от их содержания отказались для того, чтобы полностью обезопасить посетителей. По этой же причине те виды, которые могут травмировать гостей, экспонируются за специальными барьерами, которые, тем не менее, не мешают наблюдать за животными.
Кроме того, на территории Детского зоопарка установлено множество просветительских стендов, рассказывающих посетителям об истории одомашнивания разных видов и их удивительных особенностях. Есть там и инфоцентр, в котором будут проходить познавательные занятия, лекции, встречи с зоологами, творческие мастер-классы. Также там расположен новый штаб Академии Московского зоопарка - образовательного проекта, направленного на повышение квалификации школьных учителей, сотрудников зоопарков и обучение владельцев домашних животных.
В ближайшее время в Детском зоопарке будут запущены экскурсии, включая инклюзивные программы.
Коллекция всего Московского зоопарка, основанного в 1864 году, насчитывает 12,6 тысячи особей 1269 видов.
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Московский зоопаркСергей СобянинМоскваОбщество
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