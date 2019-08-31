В Тунисе продлили режим ЧП до конца 2019 года

КАИР, 31 авг - РИА Новости. Временный президент Туниса Мухаммед ан-Насер подписал указ о продлении действия режима чрезвычайного положения на всей территории страны до конца 2019 года, говорится в заявлении президентской администрации.

Сообщается, что режим ЧП продлевается на четыре месяца или до конца 2019 года в связи с предстоящими в стране президентскими выборами.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.

После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.