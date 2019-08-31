Голикова сообщила об урегулировании ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле

ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Все вопросы, которые возникли в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где массово уволились хирурги, урегулированы, ситуация разрешена, сообщила в субботу зампредседателя правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

Все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы ранее написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда. В четверг пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что главврачи двух больниц в Нижнем Тагиле, откуда ранее уволились врачи-хирурги, отстранены от работы на время проверки. Позже министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что все написавшие заявления об увольнении хирурги согласились продолжить работу.

"Насколько я знаю, вопросы все урегулированы, потому что мы специальную проверку направляли, министерства здравоохранения, федеральную", - сказала она журналистам в Челябинске.