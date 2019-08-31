Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T14:24Z
https://ria.ru/20190831/1558110842.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155811/13/1558111348_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_224b2c2f500f0f822e6d44c2df5a7de6.jpg
РИА Новости

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

13:58 31.08.2019 (обновлено: 14:24 31.08.2019)
1418
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой президент пообещал приехать в Чечню.
"Владимир Владимирович, если у вас получится. Знаю, что у вас загруженный график. Вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы. Но благодаря вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, всё недружеское отношение к России и Чеченской республике. Решаем все социальные вопросы. Или в ноябре, или в декабре, когда у вас получится", - цитирует сайт Кремля слова Кадыров.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно", - ответил президент.
Президент отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.
"Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне. И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву", - сказал Путин.
2910123
Обсудить 1
Владимир ПутинРамзан КадыровЧечняОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА
Новости
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова сообщила об урегулировании ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле
Проект детской зоны в Московском зоопарке
Собянин открыл обновленный Детский зоопарк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Кадыров рассказал Путину о готовности чеченских школ к учебному году
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться
Сирхан Сирхан, подозреваемый в расстреле сенатора Роберта Кеннеди, со своим адвокатом Расселом Парсонсом в Лос-Анджелесе
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Измерение артериального давления
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния