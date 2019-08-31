Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

"Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне. И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву", - сказал Путин.