Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой президент пообещал приехать в Чечню.
"Владимир Владимирович, если у вас получится. Знаю, что у вас загруженный график. Вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы. Но благодаря вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, всё недружеское отношение к России и Чеченской республике. Решаем все социальные вопросы. Или в ноябре, или в декабре, когда у вас получится", - цитирует сайт Кремля слова Кадыров.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно", - ответил президент.
Президент отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.
"Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне. И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву", - сказал Путин.