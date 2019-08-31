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РИА Новости

Британец получил штраф за неожиданный способ транспортировки автомобиля

13:51 31.08.2019 (обновлено: 15:07 31.08.2019)
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© Youtube ODNБританца оштрафовали за перевозку автомобиля
Британца оштрафовали за перевозку автомобиля
© Youtube ODN
Москва, 31 авг — РИА Новости. В Великобритании мужчину оштрафовали за то, что он перевозил автомобиль на крыше своей машины, пишет издание The Independent.
Глиндур Вин Ричардс перевозил разбитый автомобиль Skoda на свалку в Западном Уэльсе на крыше своего Volkswagen. Как объяснил мужчина, он помогал своему другу избавиться от старого транспортного средства.
Он признал, что такой способ перевозки машины представлял опасность для окружающих. При этом, он отметил, что Skoda была надежно закреплена на крыше другого автомобиля и она "не могла упасть". Водитель заявил, что таким образом он проехал менее 200 метров на скорости около восьми километров в час.
Полиция выяснила, что машину сопровождал фургон, чтобы обеспечить безопасность других автомобилистов. Однако Ричардс признал, что "это было глупо".
В итоге мужчину оштрафовали на 80 фунтов.
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