Британец получил штраф за неожиданный способ транспортировки автомобиля

Глиндур Вин Ричардс перевозил разбитый автомобиль Skoda на свалку в Западном Уэльсе на крыше своего Volkswagen. Как объяснил мужчина, он помогал своему другу избавиться от старого транспортного средства.

Он признал, что такой способ перевозки машины представлял опасность для окружающих. При этом, он отметил, что Skoda была надежно закреплена на крыше другого автомобиля и она "не могла упасть". Водитель заявил, что таким образом он проехал менее 200 метров на скорости около восьми километров в час.