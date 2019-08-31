В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 13.35, в Шереметьево задерживаются 49 рейсов, в Домодедово – 31, еще восемь отменили, во Внуково задержка коснулась 10 рейсов.
В Жуковском отмененных и задержанных рейсов не было.
В Москве утром стоял туман. Как пояснил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, к настоящему моменту все рассеялось, "но ситуация благоприятная для повторения". Очаги тумана будут сохраняться и могут спровоцировать задержки авиарейсов.