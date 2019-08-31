В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов

Женщина возле информационного табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов, свидетельствуют данные сервиса В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания"

По информации на 13.35, в Шереметьево задерживаются 49 рейсов, в Домодедово – 31, еще восемь отменили, во Внуково задержка коснулась 10 рейсов.

В Жуковском отмененных и задержанных рейсов не было.