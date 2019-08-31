Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналист Кирилл Вышинский, которого на Украине обвиняют в госизмене, после освобождения из-под стражи 28 августа заявил, что не собирается ни на кого обмениваться.

"Слухи о моем "обмене" появились через 2,5 часа после начала обысков в моей квартире. Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обмененным", — заявил журналист в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ

Он напомнил, что хочет доказать свою невиновность в суде. "Это главная сейчас для меня задача", — подчеркнул он.

Ведущий "Центрального телевидения" также спросил Вышинского, есть ли у него возможность приехать в Москву, однако журналист не дал четкого ответа.

"Я вышел из тюрьмы по решению апелляционного суда под личные обязательства. Что это значит? Я подписал личные обязательства, что я уведомляю суд, если я меняю свое место жительства, то есть физическую прописку, или если я меняю место работы. Кроме этого, я должен приходить в суд по первому вызову. Все. Это все, что на сегодняшний день меня ограничивает. Единственное, что у меня достаточно много, как у каждого человека, который провел определенное время в тюрьме, у меня накопились проблемы. Мне нужно решить эти проблемы, и эти проблемы пока держат меня в Киеве. Естественно, что я хотел бы увидеться с семьей, я хотел бы оказаться в Москве. Просто потому, что я хотел бы увидеться с семьей", — объяснил Вышинский.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Следующее заседание суда по рассмотрению его дела запланировано на 16 сентября.

Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналиста взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.