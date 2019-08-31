Перенесшего операцию на сердце короля Испании выписали из больницы

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Король Испании Хуан Карлос, перенесший операцию на сердце, выписан из больницы, сообщает издание Король Испании Хуан Карлос, перенесший операцию на сердце, выписан из больницы, сообщает издание ABC

Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, 24 августа перенес плановую операцию на сердце в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид). Король перенес троекратное коронарное шунтирование.

Состояние 81-летнего короля оценивается как стабильное, он идет на поправку, сообщают медики. Ожидается, что он покинет больницу в ближайшие часы.

В мае Королевский дом сообщил, что Хуан Карлос со 2 июня перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные на него как на члена королевской семьи. Он решил не участвовать в публичных мероприятиях через пять лет после того, как добровольно отрекся от престола 2 июня 2014 года в пользу сына.