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РИА Новости

На кладбище в Донецке, где похоронен Захарченко, прошел митинг

13:34 31.08.2019 (обновлено: 16:14 31.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Митинг памяти первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в кафе год назад, прошел в Донецке на кладбище, где он похоронен, сообщает корреспондент РИА Новости.
К годовщине его гибели здесь был установлен мемориальный комплекс. Почтить память первого главы здесь собрались его родные, военнослужащие ДНР, руководство республики, делегации из ДНР, РФ, Абхазии и Южной Осетии.
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
10:56РИА Новости
В Донецке открыли памятник Захарченко
Сначала состоялась панихида.
"Сложный год, нам пришлось бороться и противостоять попыткам противника посеять панику. Сейчас республика продолжает то, что всегда подчеркивал Александр Владимирович - интеграция с Россией", - сказал после панихиды глава ДНР Денис Пушилин.
Память Захарченко почтили минутой молчания. В его честь были произведены оружейные залпы.
"Я был другом Саши, и тогда в 14-м году он приезжал ко мне за советом, мы с ним обязательно встретимся... Мы с ним воевали в разных окопах, но на одном фронте", - сказал президент российской ассоциации байкеров, основатель клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
В конце траурного митинга все собравшиеся возложили цветы.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
Новый премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецкой областной государственной администрации
31 августа 2018, 20:40РИА Новости
"Он все время ходил по острию ножа". Глава ДНР Александр ЗахарченкоВ результате взрыва в Донецке убит Александр Захарченко. Каким запомнился глава Донецкой народной республики — в фотоленте Ria.ru.
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Ситуация в ДНР и ЛНРУбийство главы ДНР Александра ЗахарченкоДНРАлександр ЗахарченкоДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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