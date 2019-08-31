На кладбище в Донецке, где похоронен Захарченко, прошел митинг

"Я был другом Саши, и тогда в 14-м году он приезжал ко мне за советом, мы с ним обязательно встретимся... Мы с ним воевали в разных окопах, но на одном фронте", - сказал президент российской ассоциации байкеров, основатель клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов.