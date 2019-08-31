Пушков назвал слова главы МИД Латвии об "оккупации" СССР сверхглупостью

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы".
"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявление".
Ранее Ринкевичс в ответ на пост о независимости стран Прибалтики, размещенный в Twitter-аккаунте МИД России, заявил, что балтийские республики были "оккупированы" СССР.
Позже на Facebook-странице Посольства России в Латвии напомнили, что Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством, согласно Конституции Советского союза.
"Нельзя выйти, предварительно не войдя", — говорится в тексте публикации.