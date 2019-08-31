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РИА Новости

Пушков назвал слова главы МИД Латвии об "оккупации" СССР сверхглупостью

13:23 31.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы".
"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявление".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
Ранее Ринкевичс в ответ на пост о независимости стран Прибалтики, размещенный в Twitter-аккаунте МИД России, заявил, что балтийские республики были "оккупированы" СССР.
Позже на Facebook-странице Посольства России в Латвии напомнили, что Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством, согласно Конституции Советского союза.
"Нельзя выйти, предварительно не войдя", — говорится в тексте публикации.
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МИД ЛатвииСовет Федерации РФАлексей ПушковЛатвияРоссияСССРВ мире
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Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он знает, что такое оккупация.
31 августа, 14:24
Антип Утин
2460017
Это вы почитайте, и прочтёте ,что прибалтику Пётр1 купил у Шведов.Наверно не знали?
31 августа, 14:55
Владимир Иванов-редкая
2530012
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