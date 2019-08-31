Пушков назвал слова главы МИД Латвии об "оккупации" СССР сверхглупостью

"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявление".

Алексей Пушков