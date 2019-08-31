Следователи завели дело по факту жесткой посадки самолета в Подмосковье

© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области Последствия крушения самолета под деревней Минино Клинского района Московской области

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала она.

По предварительным данным следствия, в Клинском районе Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма", на борту которого находилось два человека. Пилот воздушного судна погиб на месте происшествия. Пассажир находится в медицинском учреждении.