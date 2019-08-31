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РИА Новости

В Афганистане трое силовиков погибли при атаке талибов

13:12 31.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере три сотрудника сил безопасности Афганистана погибли, 11 пострадали в результате столкновений с талибами в городе Кундуз на севере страны, передает телеканал Tolo News.
Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что боевики движения "Талибан" напали на крупный афганский город Кундуз в субботу ранним утром. Официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter уточнил, что талибы заняли позиции в районах с гражданским населением. Телеканал 1TV отмечал со ссылкой на данные минобороны и МВД, что вооруженные силы Афганистана начали отражать нападение талибов, более 30 боевиков были ликвидированы. При этом 32 члена движения "Талибан" сдались властям.
Официальные лица сообщили каналу Tolo News, что талибы убили троих сотрудников сил безопасности, 11 силовиков получили ранения, еще восьмерых боевики взяли в заложники.
Агентство Sputnik привело слова представителя движения "Талибан" Забихуллаха Муджахида, который заявил, что столкновения продолжили набирать силу, в результате чего талибы убили 10 полицейских.
В свою очередь телеканал 1TV добавил со ссылкой на обновленные данные МВД, что в результате атак правительственных сил 38 боевиков были ликвидированы.
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
24 августа, 13:12РИА Новости
Талибы и США договорились о сроках вывода иностранных войск из Афганистана
Жители Кундуза и очевидцы сообщили телеканалу, что в городе не работает связь. В населенном пункте увеличились цены на продукты, десятки жителей города были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что представители США и талибы пока не достигли договоренностей по урегулированию конфликта в Афганистане.
Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.
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