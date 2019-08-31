В Гонконге демонстранты начали бросать "коктейли Молотова" в полицию

Пекин, 31 авг — РИА Новости. Во второй половине дня силы правопорядка распылили слезоточивый газ после того, как протестующие начали бросать в здание правительственного комплекса "коктейли Молотова", следует из заявления полиции.

"Большая группа протестующих в настоящий момент бросает в здание правительственного комплекса бутылки с зажигательной смесью, занимается вандализмом. После нескольких предупреждений, которые не возымели эффекта, полиция применила слезоточивый газ и минимальную силу для разгона демонстрантов", — говорится в заявлении.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.