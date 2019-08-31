Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T13:47Z
https://ria.ru/20190831/1558109923.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155811/03/1558110313_0:206:3092:1945_1036x0_80_0_0_d963c2dfc05dad8b0b16b80515e699de.jpg
РИА Новости

В Гонконге демонстранты начали бросать "коктейли Молотова" в полицию

13:10 31.08.2019 (обновлено: 13:47 31.08.2019)
3125
© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Пекин, 31 авг — РИА Новости. Во второй половине дня силы правопорядка распылили слезоточивый газ после того, как протестующие начали бросать в здание правительственного комплекса "коктейли Молотова", следует из заявления полиции.
В свою очередь, газета South China Morning Post сообщает, что полиция, помимо слезоточивого, применила перцовый газ. После того как пластиковые баррикады, устроенные вокруг здания правительственного комплекса в районе Адмиралтейства, загорелись, в ход пошли водометы, но вода была направлена не в людей, а воздух. По сообщениям газеты, возле здания и внутри здания Законодательного собрания усилено присутствие полиции.
Акция протеста в Гонконге
28 августа, 04:22РИА Новости
Ван И назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи КНР
"Большая группа протестующих в настоящий момент бросает в здание правительственного комплекса бутылки с зажигательной смесью, занимается вандализмом. После нескольких предупреждений, которые не возымели эффекта, полиция применила слезоточивый газ и минимальную силу для разгона демонстрантов", — говорится в заявлении.
Также сообщается, что "коктейли Молотова" бросали в здание главного полицейского управления.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
09:36РИА Новости
Китай выразил протест США в связи с критикой действий полиции Гонконга
91338820
Обсудить 40
ГонконгВ мире
Популярные комментарии
Любая революция/переворот финансируется из вне страны и в интересах иностранных государств. Например революция 1917 финансировалась Германие, для того что бы Россия закрыла восточный фронт. Перестройка 90-х финансировалась западными элитами, после чего в конституцию РФ были приняты законы при участии консультантов из США и в интересах США. Правда когда пришел ВВП, некоторые эти законы переписали в пользу решений принимаемых в РФ.
31 августа, 15:03
Марина Резник
1000003
Рано или поздно и у нас коктейли могут полететь.Если людям мешают протестовать мирно, у них появляются чувства подавленной свободы, безысходности и отчаяния. Которые естественным образом эволюционируют в ненависть и жажду насилия. А тогда уже к разуму взывать бесполезно.
31 августа, 15:12
Артур Павлов
200027
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Лента
новостей
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Аэропорт Гумрак, здание аэровокзала в Волгограде. Архив
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
"Мультики начались — останавливайся!" Главные заповеди дальнобойщиков
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Российский миллиардер рассказал, как добиться успеха в бизнесе
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния