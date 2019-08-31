Полицейские в Гонконге применили водометы для разгона протестующих

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полицейская водометная машина разгоняет протестующих в районах Сентрал и Адмиралтейство, сообщает телерадиокорпорация Полицейская водометная машина разгоняет протестующих в районах Сентрал и Адмиралтейство, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Ранее сообщалось, что для разгона протестующих в районе Адмиралтейство и у законодательного собрания полицейские применили слезоточивый газ.

Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение. Однако многие люди все равно вышли на улицы. Они оккупировали улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.