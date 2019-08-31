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РИА Новости

Полицейские в Гонконге применили водометы для разгона протестующих

13:08 31.08.2019 (обновлено: 13:39 31.08.2019)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полицейская водометная машина разгоняет протестующих в районах Сентрал и Адмиралтейство, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Ранее сообщалось, что для разгона протестующих в районе Адмиралтейство и у законодательного собрания полицейские применили слезоточивый газ.
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Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение. Однако многие люди все равно вышли на улицы. Они оккупировали улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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