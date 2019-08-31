В Подмосковье госпитализировали девочку, пострадавшую при крушении самолета

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пострадавшая в результате катастрофы двухместного легкомоторного самолета "Сигма" в Клинском районе Московской области девочка доставлена в больницу с подозрением на перелом позвоночника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Девочка 2007 года рождения доставлена в Центральную районную больницу Клина с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погиб владелец самолета Дмитрий Радюхин 1966 года рождения, пилотировавший воздушное судно.
Жесткая посадка самолета произошла в поле возле деревни Минино.
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