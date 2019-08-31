Двух членов заксобрания Гонконга освободили под залог

Полицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге. 17 августа 2019

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Двух членов законодательного собрания Гонконга О Нок-Хина и Джереми Тама, задержанных в пятницу, освободили под залог, сообщает телерадиокорпорация Двух членов законодательного собрания Гонконга О Нок-Хина и Джереми Тама, задержанных в пятницу, освободили под залог, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Полиция задержала Джереми Тама в связи с препятствием правительственной администрации, а О Нок-Хина - в связи с препятствием администрации и нападением на полицейского.

Как сообщается, их уже освободили под залог. По словам О Нок-Хина, дело находится на стадии судопроизводства, поэтому он не стал раскрывать его детали. Он также добавил, что обстоятельства его дела незначительны в сравнении с делами других задержанных. О Нок-Хин выразил надежду, что остальной мир обратит внимание на эти задержания и допросы.

"Политические облавы могут только разрушить Гонконг, принцип "Одна страна, две системы" потерпел неудачу", - заявил он.

В пятницу утром полиция Гонконга также задержала политических активистов Джошуа Вонга и Агнес Чоу. Позже их отпустили под залог.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.