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РИА Новости
Культура

Кэти Перри выпустила новый клип, в котором снялась ее собака

23:05 31.08.2019
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© Канал Katy Perry на YoutubeСкриншот видеоклипа Katy Perry - Small Talk
Скриншот видеоклипа Katy Perry - Small Talk
© Канал Katy Perry на Youtube
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk, в котором приняла участие ее собака по кличке Наггет. Видео разместили на YouTube.
Наггет - победитель и призер различных собачьих выставок и шоу. По сюжету клипа вместе с хозяйкой они отправляются на очередное шоу, там Кэти влюбляется в одного из владельцев собак. Наггет какое-то время пребывает в печали, так как хозяйке не до нее, пока не знакомится с лабрадором нового парня певицы. В итоге две пары начинают жить дружно и счастливо.
Менее чем за сутки клип на песню Small Talk посмотрели более двух миллионов человек.
Это не первый раз, когда Наггет - собака породы кавалу - работает с Кэти Перри. В 2017 году, будучи щенком она снялась в рекламном ролике вместе с поп-исполнительницей.
Американская певица Кэти Перри
10 августа, 04:38Культура
Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk
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КультураМузыкаНовости культурыКэти Перри (Хадсон)YouTube
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