Кэти Перри выпустила новый клип, в котором снялась ее собака

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk, в котором приняла участие ее собака по кличке Наггет. Видео разместили на YouTube.

Наггет - победитель и призер различных собачьих выставок и шоу. По сюжету клипа вместе с хозяйкой они отправляются на очередное шоу, там Кэти влюбляется в одного из владельцев собак. Наггет какое-то время пребывает в печали, так как хозяйке не до нее, пока не знакомится с лабрадором нового парня певицы. В итоге две пары начинают жить дружно и счастливо.

Менее чем за сутки клип на песню Small Talk посмотрели более двух миллионов человек.