Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата отправили в Любляну

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну прошла в субботу, мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

"Вечный огонь - это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии", - сказал на церемонии председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы также отдаем должное нашим союзникам на Западе и на Востоке. Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму - наш безусловный нравственный долг", - добавил он.

"Эта память должна сберечь и наше поколение, и будущие поколения от таких трагедий, как трагедия Второй мировой войны", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, нынешняя церемония - "это символической акт, напоминание о нашей общей исторической памяти". "Мы помним о мужестве тысяч и тысяч жителей оккупированных стран Европы, сражавшихся с нацизмом в рядах отрядов Сопротивления", - отметил он.

"Мы благодарны нашим друзьями из Словении, которые защищают правду о той войне", - сказал Нарышкин.

Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО. Церемония задумана как символ общей исторической памяти, служащий напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

При участии ветеранов Великой Отечественной войны, почетного караула и военного оркестра огонь зажгли в лампаде для последующей транспортировки в Словению спецбортом министерства обороны России. На церемонии прошла минута молчания, состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

В мероприятии также приняли участие представители Минобороны и МИД РФ, ветераны войны.

На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который открыл президент России Владимир Путин в 2016 году.