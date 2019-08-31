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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата отправили в Любляну

12:39 31.08.2019 (обновлено: 12:41 31.08.2019)
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© РИА Новости / Денис ГришкинМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Денис Гришкин
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну прошла в субботу, мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.
"Вечный огонь - это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии", - сказал на церемонии председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Мы также отдаем должное нашим союзникам на Западе и на Востоке. Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму - наш безусловный нравственный долг", - добавил он.
"Эта память должна сберечь и наше поколение, и будущие поколения от таких трагедий, как трагедия Второй мировой войны", - подчеркнул Нарышкин.
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По его словам, нынешняя церемония - "это символической акт, напоминание о нашей общей исторической памяти". "Мы помним о мужестве тысяч и тысяч жителей оккупированных стран Европы, сражавшихся с нацизмом в рядах отрядов Сопротивления", - отметил он.
"Мы благодарны нашим друзьями из Словении, которые защищают правду о той войне", - сказал Нарышкин.
Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО. Церемония задумана как символ общей исторической памяти, служащий напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.
При участии ветеранов Великой Отечественной войны, почетного караула и военного оркестра огонь зажгли в лампаде для последующей транспортировки в Словению спецбортом министерства обороны России. На церемонии прошла минута молчания, состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.
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В мероприятии также приняли участие представители Минобороны и МИД РФ, ветераны войны.
На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который открыл президент России Владимир Путин в 2016 году.
Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941-1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев.
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80 лет с начала Второй мировой войныОбществоСергей НарышкинМоскваВ мире
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