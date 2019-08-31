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РИА Новости

Тегеран отметил гибкость США в вопросе продажи иранской нефти

12:38 31.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Соединенные Штаты проявили гибкость в вопросе продажи иранской нефти, и подтвердил требования, при выполнении которых Исламская Республика согласна соблюдать положения СВПД.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на официальных лиц, что дипломаты стран ЕС поддержали инициативу Франции по смягчению американских санкций в отношении Ирана. План, направленный на снижение напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, изложил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Биаррице на саммите "Большой семерки". В нем два основных пункта - увеличить продажи иранской нефти и предоставить кредит Исламской Республике в обмен на полное соблюдение ядерного соглашения последней.
При этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в Хельсинки проинформировал своих европейских коллег об этом и отметил, что пока неясно, воздержатся ли США от санкций в отношении дополнительного экспорта иранской нефти. Однако же от Белого Дома не было каких-либо сигналов о том, что американский президент может заблокировать данную инициативу.
Ссылаясь на план Франции по сохранению сделки, Аракчи отметил, что американская сторона продемонстрировала гибкость.
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"Американцы показали некоторую гибкость в вопросе предоставления разрешений на продажу иранской нефти", - цитирует замглавы МИД Ирана агентство IRNA. Он добавил, что это результат максимального сопротивления Ирана перед лицом максимального давления со стороны США.
При этом другая сторона должна выполнить требования Ирана по увеличению экспорта нефти и получению кредитов для полной реализации положений СВПД. В противном случае такой вариант развития событий окажется невозможным.
"Мы предложили европейцам покупать нашу нефть для их компаний, получив разрешение США, или, если они не могут этого сделать, - предоставить Исламской Республике пропорциональные нашим продажам нефти кредитные линии. Наше возвращение к полной реализации СВПД невозможно без этих мер", - добавил Аракчи.
В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов СВПД - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеАббас АракчиИранСШАВ мире
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