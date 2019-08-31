Под Ульяновском полицейский спас девочку, которую изрезал сожитель матери

"Незамедлительно прибыв по указанному адресу, полицейский обнаружил, что дверь квартиры закрыта, свет в окнах отсутствовал. Посветив фонариком в окно, он увидел на диване ребенка с пятнами бурого цвета. Заметив, что соседнее окно открыто, участковый проник в квартиру, завернул ребенка в одеяло и выбежал с ним на улицу", - рассказали в пресс-службе.