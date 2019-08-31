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РИА Новости

Под Ульяновском полицейский спас девочку, которую изрезал сожитель матери

12:25 31.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сожитель жительницы Ульяновской области изрезал ее двухлетнюю дочь, девочку спас полицейский, она с многочисленными колото-резанными ранами находится в больнице, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В полицию обратились соседи, которые услышали крики в одной из квартир на первом этаже жилого дома.
"Незамедлительно прибыв по указанному адресу, полицейский обнаружил, что дверь квартиры закрыта, свет в окнах отсутствовал. Посветив фонариком в окно, он увидел на диване ребенка с пятнами бурого цвета. Заметив, что соседнее окно открыто, участковый проник в квартиру, завернул ребенка в одеяло и выбежал с ним на улицу", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас пострадавшая девочка с многочисленными колото-резанными ранами мягких тканей грудной клетки находится в больнице.
"По подозрению в совершении противоправных действий полицейскими задержан сожитель матери ребенка, 1976 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, мать ребенка ранее привлекалась по статье КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Материалы по факту инцидента переданы в Следственный комитет.
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