Испанские ученые нашли мутацию, которая защищает от ВИЧ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ученые испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ученые испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Pathogens

Мутация, возникающая в гене TNPO3, приводит к развитию редкого заболевания — тазово-плечевой мышечной дистрофии, тем не менее она также защищает больного от вируса иммунодефицита.

Как считают исследователи, клетки пациентов с мышечной дистрофией могут быть использованы для создания "стратегий лечения" для обоих заболеваний.

Это уже второй случай, когда генетические модификации демонстрируют сопротивляемость вирусу ВИЧ.