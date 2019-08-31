На Камчатке обнаружили тело одного из трех пропавших рыбаков

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Камчатские спасатели обнаружили тело одного из трех рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный, сообщается на сайте МЧС по региону.

Как стало известно ранее, трое рыбаков 20 августа вышли на катере Mitsubishi MS-25 в район мыса Опасный и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени так и не вернулись. С 21 августа поиск проводился силами краевых спасателей КГКУ "ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае", а также сотрудников полиции. С 23 августа к поискам присоединились сотрудники МЧС.

"В ходе поисков была обследована акватория и прибрежная полоса в районе мыса Опасный с использованием беспилотного летательного аппарата. В результате было обнаружено тело предположительно одного из пропавших мужчин", - говорится в сообщении.