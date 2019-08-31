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РИА Новости

На Камчатке обнаружили тело одного из трех пропавших рыбаков

12:06 31.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Камчатские спасатели обнаружили тело одного из трех рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный, сообщается на сайте МЧС по региону.
Как стало известно ранее, трое рыбаков 20 августа вышли на катере Mitsubishi MS-25 в район мыса Опасный и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени так и не вернулись. С 21 августа поиск проводился силами краевых спасателей КГКУ "ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае", а также сотрудников полиции. С 23 августа к поискам присоединились сотрудники МЧС.
"В ходе поисков была обследована акватория и прибрежная полоса в районе мыса Опасный с использованием беспилотного летательного аппарата. В результате было обнаружено тело предположительно одного из пропавших мужчин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели нашли некоторые личные вещи и обломки катера. Всего к настоящему моменту обследовано 380 километров водной акватории и прибрежной полосы на площади более 181,3 квадратных километров. Авиацией было обследовано 3700 километров квадратных.
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