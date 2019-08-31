В Казахстане один человек погиб при взрыве в производственном цехе

АЛМА-АТА, 31 авг – РИА Новости. Один человек погиб, трое с травмами госпитализированы в результате взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

По его информации, ЧП произошло в субботу днем в селе Райымбек.

"При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора", - проинформировал представитель КЧС, добавив, что на месте взрыва обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.