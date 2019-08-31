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РИА Новости

В Казахстане один человек погиб при взрыве в производственном цехе

12:04 31.08.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 31 авг – РИА Новости. Один человек погиб, трое с травмами госпитализированы в результате взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.
По его информации, ЧП произошло в субботу днем в селе Райымбек.
"При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора", - проинформировал представитель КЧС, добавив, что на месте взрыва обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.
Кроме того, по его данным, с места происшествия с различными травмами в районную больницу доставлены трое пострадавших.
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