СК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг – РИА Новости. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в субботу самолет авиакомпании "Сибирь", совершавший рейс Владивосток – Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На борту находились 143 пассажира и шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из них не обратился.
"По факту аварийной посадки пассажирского самолета проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в пресс-релизе.
По предварительной информации ведомства, причиной аварийной посадки явились технические неисправности навигационного оборудования.
"В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося", - отмечается в сообщении.
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