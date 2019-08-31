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РИА Новости

СК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине

12:01 31.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг – РИА Новости. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в субботу самолет авиакомпании "Сибирь", совершавший рейс Владивосток – Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На борту  находились 143 пассажира и шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из них не обратился.
"По факту аварийной посадки пассажирского самолета проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в пресс-релизе.
По предварительной информации ведомства, причиной аварийной посадки явились технические неисправности навигационного оборудования.
"В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося", - отмечается в сообщении.
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
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Airbus А320Следственный комитет РФЮжно-СахалинскПроисшествия
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