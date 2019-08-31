Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

"По тревоге в 09:12 (01:12 мск) в аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ", — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, в 09:37 (01:37 мск) командир самолета сообщил, что работа радионавигационного оборудования полностью была восстановлена. На борту лайнера находились 143 пассажира и шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из них не обратился.