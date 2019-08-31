Поклонники Светланы Лободы неоднозначно восприняли ремикс песни Пугачевой

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Поклонники певицы Светланы Лободы высказывают разные мнения по поводу ее нового сингла на песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна", кавер-версию которого она разместила в инстаграме.
"Что-то перебор уже, спустись с небес на землю", "это просто неприемлемо", Светлана, это не Ваш образ! Я вас прошу, не оскверняйте святыню!", - прокомментировали подписчики певицы.
Однако были и те, кому ремикс песни Аллы Пугачевой 2003 года понравился: "получилось лучше оригинала", "просто бомба", "на повторе".
Впервые Светлана Лобода исполнила "Живи спокойно, страна" на творческом вечере композитора Игоря Крутого на конкурсе "Новая волна" в Сочи.
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