Поклонники Светланы Лободы неоднозначно восприняли ремикс песни Пугачевой

Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Поклонники певицы Светланы Лободы высказывают разные мнения по поводу ее нового сингла на песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна", кавер-версию которого она разместила в инстаграме.

"Что-то перебор уже, спустись с небес на землю", "это просто неприемлемо", Светлана, это не Ваш образ! Я вас прошу, не оскверняйте святыню!", - прокомментировали подписчики певицы.

Однако были и те, кому ремикс песни Аллы Пугачевой 2003 года понравился: "получилось лучше оригинала", "просто бомба", "на повторе".