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РИА Новости

Московский омбудсмен рассказал о ситуации с ребенком, покусанным собакой

11:55 31.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович в курсе ситуации с покусанным собакой ребенком, но выводы делать рано.
Ранее сообщалось, что младенца госпитализировали в Москве после нападения собаки в квартире, заведено уголовное дело.
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"Я жду информацию от следственных органов, наверное, применят "оставление" в опасности. Конечно, мы факт зафиксировали, сейчас идет следствие. Когда будут результаты, тогда и будем делать выводы. Случайность это или пренебрежение. Нужно сначала провести следственные мероприятия", - сказал Бунимович в беседе с РИА Новости.
По факту нападения собаки на ребенка возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, максимальная санкция статьи - один год лишения свободы.
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Евгений БунимовичМоскваПроисшествия
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