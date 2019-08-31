Московский омбудсмен рассказал о ситуации с ребенком, покусанным собакой

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович в курсе ситуации с покусанным собакой ребенком, но выводы делать рано.

"Я жду информацию от следственных органов, наверное, применят "оставление" в опасности. Конечно, мы факт зафиксировали, сейчас идет следствие. Когда будут результаты, тогда и будем делать выводы. Случайность это или пренебрежение. Нужно сначала провести следственные мероприятия", - сказал Бунимович в беседе с РИА Новости.