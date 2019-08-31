Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T11:47Z
https://ria.ru/20190831/1558107208.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155809/49/1558094996_0:251:2875:1868_1036x0_80_0_0_06e89decf839ff0590ccf887dbe722bb.jpg
РИА Новости

Медведев утвердил новую редакцию стратегии развития морской деятельности

11:47 31.08.2019
326
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Стратегия развития морской деятельности РФ до 2030 года была утверждена распоряжением правительства от 8 декабря 2010 года. После утверждения президентом 17 июля 2015 года морской доктрины РФ было принято решение о разработке новой редакции стратегии.
В тексте справки к документу уточняется, что новая редакция стратегии определяет приоритеты, цели и задачи морской деятельности России на долгосрочный период, уточняет прогнозные значения целевых показателей II стратегии. Также стратегия определила прогнозные значения целевых показателей её III этапа, тогда как в предыдущей редакции целевых показателей не было – только перспективные пути развития.
"Утвердить прилагаемую стратегию развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года... Признать утратившим силу распоряжение правительства РФ от 8 декабря 2010 года", - говорится в тексте документа.
Порт Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
29 января 2018, 08:00РИА Новости
Россия и Китай создадут Полярный шелковый путь
Отмечается, что реализация целей и задач национальной морской политики из новой редакции стратегии позволит к 2030 году укрепить позиции России в ряду ведущих морских держав и добиться устойчивого развития основных направлений морской деятельности.
710013
Обсудить 0
Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Лента
новостей
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Ульяновском полицейский спас девочку, которую изрезал сожитель матери
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Аэропорт Гумрак, здание аэровокзала в Волгограде. Архив
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Остров Пхукет в Таиланде
На Пхукете закрыли пляж из-за штормовой погоды
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
"Мультики начались — останавливайся!" Главные заповеди дальнобойщиков
Пассажир у табло в аэропорту
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния