МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Стратегия развития морской деятельности РФ до 2030 года была утверждена распоряжением правительства от 8 декабря 2010 года. После утверждения президентом 17 июля 2015 года морской доктрины РФ было принято решение о разработке новой редакции стратегии.

В тексте справки к документу уточняется, что новая редакция стратегии определяет приоритеты, цели и задачи морской деятельности России на долгосрочный период, уточняет прогнозные значения целевых показателей II стратегии. Также стратегия определила прогнозные значения целевых показателей её III этапа, тогда как в предыдущей редакции целевых показателей не было – только перспективные пути развития.

"Утвердить прилагаемую стратегию развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года... Признать утратившим силу распоряжение правительства РФ от 8 декабря 2010 года", - говорится в тексте документа.