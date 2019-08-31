В Бийске не нашли сильных разрушений в доме, где произошел хлопок газа

© ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожар в Бийске

БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Спасатели ГУ МЧС по городу Бийску произвели обследование жилого дома, где рано утром произошел хлопок газа, по предварительным данным, сильных повреждений дома нет, сообщает пресс-центр мэрии наукорграда.

"Экстренно было проведено совещание КЧС, на котором обсудили вопросы по оказанию материальной помощи пострадавшим жильцам и работам по восстановлению дома. По предварительным данным, сильных разрушений нет", - говорится в сообщении.

Причиной взрыва газа в квартире на первом этаже жилого дома в Бийске может быть неисправность газового оборудования, сообщает пресс-центр мэрии города.

Возгорание в многоквартирном доме произошло рано утром в субботу, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.