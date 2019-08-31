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РИА Новости

В Бийске не нашли сильных разрушений в доме, где произошел хлопок газа

11:42 31.08.2019
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© ГУ МЧС по Алтайскому краюПожар в Бийске
Пожар в Бийске
© ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар в Бийске
БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Спасатели ГУ МЧС по городу Бийску произвели обследование жилого дома, где рано утром произошел хлопок газа, по предварительным данным, сильных повреждений дома нет, сообщает пресс-центр мэрии наукорграда.
"Экстренно было проведено совещание КЧС, на котором обсудили вопросы по оказанию материальной помощи пострадавшим жильцам и работам по восстановлению дома. По предварительным данным, сильных разрушений нет", - говорится в сообщении.
Причиной взрыва газа в квартире на первом этаже жилого дома в Бийске может быть неисправность газового оборудования, сообщает пресс-центр мэрии города.
Возгорание в многоквартирном доме произошло рано утром в субботу, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.
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По данным МЧС, предварительная причина пожара, пока не подтверждённая следственными органами, – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Врачи Алтайского края перевели одного из пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме Бийска в больницу Барнаула, еще одна пострадавшая остается в больнице Бийска, четверо находятся на амбулаторном лечении.
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