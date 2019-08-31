В Бийске не нашли сильных разрушений в доме, где произошел хлопок газа

БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Спасатели ГУ МЧС по городу Бийску произвели обследование жилого дома, где рано утром произошел хлопок газа, по предварительным данным, сильных повреждений дома нет, сообщает пресс-центр мэрии наукорграда.
"Экстренно было проведено совещание КЧС, на котором обсудили вопросы по оказанию материальной помощи пострадавшим жильцам и работам по восстановлению дома. По предварительным данным, сильных разрушений нет", - говорится в сообщении.
Причиной взрыва газа в квартире на первом этаже жилого дома в Бийске может быть неисправность газового оборудования, сообщает пресс-центр мэрии города.
Возгорание в многоквартирном доме произошло рано утром в субботу, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.
По данным МЧС, предварительная причина пожара, пока не подтверждённая следственными органами, – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Врачи Алтайского края перевели одного из пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме Бийска в больницу Барнаула, еще одна пострадавшая остается в больнице Бийска, четверо находятся на амбулаторном лечении.