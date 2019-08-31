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РИА Новости
Культура

Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции

11:50 31.08.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаАндрей Тарковский-младший
Андрей Тарковский-младший
© РИА Новости / Елена Шестернина
ВЕНЕЦИЯ, 30 авг — РИА Новости. Картину Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященную творчеству его отца, встретили аплодисментами на Венецианском кинофестивале, показ прошел при аншлаге, передает корреспондент РИА Новости.
Семьдесят шестой Международный Венецианский кинофестиваль открылся на итальянском острове Лидо в среду, он продлится до 7 сентября. В пятницу на смотре показали документальный фильм о творчестве Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, автором которого стал сын режиссера.
Картина вызвала большой интерес венецианской публики: очередь на показ выстроилась за час до начала, многим из тех, кто хотел ее увидеть, не досталось места в зале. Тарковский-младший лично представил документальную работу публике.
"Идея моего фильма состоит не в том, чтобы провести полное исследование творчества моего отца. Я хотел рассказать, какая у него была мотивация, какие причины послужили тому, чтобы снимать кино. Естественно, что-то оказалось невозможным, у нас 900 часов съемки, тогда надо было бы делать шесть фильмов, и их бы не хватило", — рассказал Тарковский.
Он отметил, что духовным отцом Тарковского можно назвать Федора Достоевского, в своем творчестве поместившего человека в центр русской духовности. По словам автора картины, даже несмотря на то, что его отец так и не снял фильм по Достоевскому, в каждой его картине прослеживались вопросы, которые ранее поставил русский писатель.
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