Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции

"Идея моего фильма состоит не в том, чтобы провести полное исследование творчества моего отца. Я хотел рассказать, какая у него была мотивация, какие причины послужили тому, чтобы снимать кино. Естественно, что-то оказалось невозможным, у нас 900 часов съемки, тогда надо было бы делать шесть фильмов, и их бы не хватило", — рассказал Тарковский.