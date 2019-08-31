В Бийске проводят проверку после хлопка газа в многоквартирном доме

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске, сообщается на сайте СК РФ.

Возгорание в многоквартирном доме произошло в ночь на субботу, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.

"По данному факту следователи СК РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку", - говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины утечки бытового газа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.