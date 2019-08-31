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РИА Новости

В Бийске проводят проверку после хлопка газа в многоквартирном доме

11:35 31.08.2019
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© ГУ МЧС по Алтайскому краюПожар в Бийске
Пожар в Бийске
© ГУ МЧС по Алтайскому краю
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске, сообщается на сайте СК РФ.
Возгорание в многоквартирном доме произошло в ночь на субботу, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.
"По данному факту следователи СК РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку", - говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины утечки бытового газа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным МЧС, предварительная причина пожара, пока не подтверждённая следственными органами, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В свою очередь, в мэрии города сообщили, что причиной взрыва газа может быть неисправность газового оборудования. Врачи Алтайского края перевели одного из пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме Бийска в больницу Барнаула, еще одна пострадавшая остается в больнице Бийска, четверо находятся на амбулаторном лечении.
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11:11РИА Новости
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