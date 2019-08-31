Мать Драконов и жену Джона Сноу ограбили обезьяны на отпуске в Индии

Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале "Игра престолов"

© Home Box Office, Inc. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале "Игра престолов"

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В номер звезд сериала "Игра престолов" актрис Эмилии Кларк и Роуз Лесли забрались обезьяны на каникулах в Индии, о чем Мать Драконов рассказала в инстаграме.

"Это не реклама, это всего лишь две девчонки, которые свалили в Индию, где нас ограбили обезьяны, с которыми мы почти не боролись..", - написала Эмилия Кларк.

Фотографию четырех мартышек актриса добавила в пост о путешествии по Индии.

Кларк также рассказала о двух лучших книгах, которые прочитала за последние годы и общих впечатлениях от страны и отдыха.

Эмилия Кларк, сыгравшая в фэнтези-сериале Дейнерис Таргариен (Мать Драконов), и Роуз Лесли (Игритт), которая в реальной жизни супруга актера Кита Харрингтона (Джон Сноу), давно поддерживают дружеские отношения.