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РИА Новости
Культура

Мать Драконов и жену Джона Сноу ограбили обезьяны на отпуске в Индии

20:23 31.08.2019
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© Home Box Office, Inc.Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале "Игра престолов"
Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале Игра престолов
© Home Box Office, Inc.
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В номер звезд сериала "Игра престолов" актрис Эмилии Кларк и Роуз Лесли забрались обезьяны на каникулах в Индии, о чем Мать Драконов рассказала в инстаграме.
"Это не реклама, это всего лишь две девчонки, которые свалили в Индию, где нас ограбили обезьяны, с которыми мы почти не боролись..", - написала Эмилия Кларк.
Фотографию четырех мартышек актриса добавила в пост о путешествии по Индии.
Кларк также рассказала о двух лучших книгах, которые прочитала за последние годы и общих впечатлениях от страны и отдыха.
Эмилия Кларк, сыгравшая в фэнтези-сериале Дейнерис Таргариен (Мать Драконов), и Роуз Лесли (Игритт), которая в реальной жизни супруга актера Кита Харрингтона (Джон Сноу), давно поддерживают дружеские отношения.
"Роуз Лесли завладела моим сердцем и душой", - написала Кларк в одном из хэштегов под постом.
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