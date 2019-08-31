Токио заявил протест Сеулу после поездки депутатов на спорные острова

ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги передал протест через посольство Республики Корея в связи с высадкой группы южнокорейских депутатов на острова Такэсима (корейское название Токто), сообщило агентство Киодо.
Острова являются предметом территориального спора между двумя странами.
"Острова Такэсима и с точки зрения исторических фактов, и с точки зрения международного права являются исконной территорией Японии. (Поездка южнокорейских депутатов) является неприемлемой и вызывает сожаление", - приводит слова дипломата агентство.
Протест был также заявлен и через посольство Японии в Южной Корее.
Группа островов расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.
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