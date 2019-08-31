Названа возможная причина пожара в многоквартирном доме в Бийске

БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Причиной взрыва газа в квартире жилого дома в Бийске может быть неисправность газового оборудования, сообщает в субботу пресс-центр мэрии города.
"В квартире проживал одинокий мужчина. Именно он, собираясь утром на работу, закурил, после чего сразу же произошел взрыв. Мужчина получил серьезные ожоги. Предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования", - говорится в сообщении.
Врачи Алтайского края перевели пострадавшего мужчину в больницу Барнаула, еще одна пострадавшая остается в больнице Бийска, четверо находятся на амбулаторном лечении. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме.
Возгорание в многоквартирном доме произошло в ночь на субботу, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.
По данным МЧС, предварительная причина пожара, пока не подтверждённая следственными органами, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.