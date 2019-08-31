Названа возможная причина пожара в многоквартирном доме в Бийске

© ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожар в Бийске

БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Причиной взрыва газа в квартире жилого дома в Бийске может быть неисправность газового оборудования, сообщает в субботу пресс-центр мэрии города.

"В квартире проживал одинокий мужчина. Именно он, собираясь утром на работу, закурил, после чего сразу же произошел взрыв. Мужчина получил серьезные ожоги. Предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования", - говорится в сообщении.

Врачи Алтайского края перевели пострадавшего мужчину в больницу Барнаула, еще одна пострадавшая остается в больнице Бийска, четверо находятся на амбулаторном лечении. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме.

Возгорание в многоквартирном доме произошло в ночь на субботу, загорелась квартира на первом этаже. Пожар ликвидировали, на момент локализации площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 23 человека.