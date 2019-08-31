Перенос частицы Вечного огня из Москвы в Любляну. Прямая трансляция

В Москве проходит церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в столицу Словении. В мероприятии принимают участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также представители Минобороны и МИД.

Перенос частицы огня приурочен к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны, которая входит в ЕС и НАТО.