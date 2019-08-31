На Дальнем Востоке остаются подтопленными 84 населенных пункта

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Паводок в Комсомольске-на-Амуре

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 84 населенных пункта, сообщает МЧС РФ.

По состоянию на утро 30 августа, на территории Хабаровского края в зоне паводка из-за дождей и подъема уровня Амура в 9 муниципальных образованиях оставался 61 населенный пункт.

"В четырех субъектах Дальневосточного федерального округа в 14 муниципальных районах и четырех городских округах остаются подтопленными: 84 населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как уточнили в МЧС, наиболее сложная обстановка в Еврейской АО и Хабаровском крае, там подтоплено 44 и 37 населенных пункта соответственно. Еще три населенных пункта подтоплено в Приморском крае и в Амурской области. Отрезанных от мира населенных пунктов нет, отметили в ведомстве.