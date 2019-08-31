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РИА Новости

В Афганистане ликвидировали более 30 талибов

11:08 31.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана отражают нападение членов радикального движения "Талибан" на крупный город Кундуз на севере страны, более 30 талибов были ликвидированы, другие начали сдаваться властям, сообщили власти страны и СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что представители США и талибы пока не достигли договоренностей по урегулированию конфликта в Афганистане.
Боевики движения "Талибан" напали на город рано утром в субботу. Официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter сообщил, что войска отражают " атаку талибов на некоторые районы города Кундуз", они заняли позиции в районах с гражданским населением. По его словам, главная задача вооруженных сил – обеспечить защиту мирного населения.
Телеканал 1TV сообщает со ссылкой на минобороны Афганистана, что в город прибыли дополнительные войска для отражения атаки, 32 талиба сдались властям. По данным местного МВД, в результате авиаударов были ликвидированы по меньшей мере 26 талибов, еще 8 были убиты в результате наземных операций в различных частях города.
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
24 августа, 13:12РИА Новости
Талибы и США договорились о сроках вывода иностранных войск из Афганистана
Агентство Ассошиэйтед Пресс уточняет, что некоторые боевики вошли в больницу города и взяли пациентов в заложники.
Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.
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