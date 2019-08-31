В Афганистане ликвидировали более 30 талибов

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана отражают нападение членов радикального движения "Талибан" на крупный город Кундуз на севере страны, более 30 талибов были ликвидированы, другие начали сдаваться властям, сообщили власти страны и СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что представители США и талибы пока не достигли договоренностей по урегулированию конфликта в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" напали на город рано утром в субботу. Официальный представитель президента страны Седик Седикки в своем Twitter сообщил, что войска отражают " атаку талибов на некоторые районы города Кундуз", они заняли позиции в районах с гражданским населением. По его словам, главная задача вооруженных сил – обеспечить защиту мирного населения.

Телеканал 1TV сообщает со ссылкой на минобороны Афганистана, что в город прибыли дополнительные войска для отражения атаки, 32 талиба сдались властям. По данным местного МВД, в результате авиаударов были ликвидированы по меньшей мере 26 талибов, еще 8 были убиты в результате наземных операций в различных частях города.

Агентство Ассошиэйтед Пресс уточняет, что некоторые боевики вошли в больницу города и взяли пациентов в заложники.