Медведев поздравил премьер-министра Киргизии с Днем независимости

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер России Дмитрий Медведев поздравил киргизского коллегу Мухаммедкалыя Абылгазиева с национальным праздником – Днём независимости, соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Укрепляется сотрудничество в торговле и инвестициях, энергетике, промышленности, науке и культуре. Созданию новых возможностей для наращивания двусторонней кооперации будет способствовать продвижение интеграции в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что динамичное развитие российско-киргизских отношений опирается на прочные традиции дружбы, партнёрства и союзничества. Он подчеркнул, что дальнейшее расширение экономического взаимодействия, реализация совместных проектов в различных областях отвечают долгосрочным интересам России и Киргизии.