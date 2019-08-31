В ДНР обвинили ВСУ в минировании дороги вблизи участка разведения сил

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют дороги в районе участка разведения сил и средств в Донбассе, заявили в субботу журналистам в Народной милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.

"Противник продолжает интенсивное минирование дорог в "серой зоне" противотанковыми минами, преимущественно на Южном направлении между населенными пунктами Богдановка и Викторовка. Также вблизи предполагаемого участка разведения сил и средств, в районе Петровского, обнаружены установленные противотанковые мины ТМ-64 в количестве 34 штук", - сказал представитель Народной милиции ДНР.