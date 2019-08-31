В Донецке открыли памятник Захарченко

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали первые лица республики, представители министерств и ведомств, родители и вдова Захарченко. Также приехали депутаты Госдумы России, представители Южной Осетии, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, первый заместитель министра обороны республики Абхазия Беслан Цвижба.
По информации общественного движения Донецкая республика, на мероприятии присутствовали более тысячи человек.
"Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли… Та вера, которую он вселял, жива по сей день. Это обязывает нас и делает нашим долгом продлить все его начинания, и именно так мы намерены поступать. Александр Владимирович золотыми буквами вписан в историю Донбасса", - сказал на открытии бюста глава ДНР Денис Пушилин.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
Бюст был изготовлен и установлен при содействии уроженца Донбасса, мецената Владимира Некрасова.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.