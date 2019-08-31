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РИА Новости

В Донецке открыли памятник Захарченко

10:56 31.08.2019 (обновлено: 16:10 31.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии присутствовали первые лица республики, представители министерств и ведомств, родители и вдова Захарченко. Также приехали депутаты Госдумы России, представители Южной Осетии, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, первый заместитель министра обороны республики Абхазия Беслан Цвижба.
Портрет Александра Захарченко в Донецке
26 июня, 12:04РИА Новости
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По информации общественного движения Донецкая республика, на мероприятии присутствовали более тысячи человек.
"Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли… Та вера, которую он вселял, жива по сей день. Это обязывает нас и делает нашим долгом продлить все его начинания, и именно так мы намерены поступать. Александр Владимирович золотыми буквами вписан в историю Донбасса", - сказал на открытии бюста глава ДНР Денис Пушилин.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
Бюст был изготовлен и установлен при содействии уроженца Донбасса, мецената Владимира Некрасова.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
Новый премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецкой областной государственной администрации
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"Он все время ходил по острию ножа". Глава ДНР Александр ЗахарченкоВ результате взрыва в Донецке убит Александр Захарченко. Каким запомнился глава Донецкой народной республики — в фотоленте Ria.ru.
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Ситуация в ДНР и ЛНРУбийство главы ДНР Александра ЗахарченкоДНРАлександр ЗахарченкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Популярные комментарии
Вечная память. Ушел настоящий мужик. Не был знаком с ним, но видел на телеке, как он под пулями ходил, не красуясь и не позируя.
31 августа, 13:20
kostyakov54
3410004
Вечная Слава Героям Донбасса.
31 августа, 14:21
Александр Павлов
2810003
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