В Донецке открыли памятник Захарченко

"Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли… Та вера, которую он вселял, жива по сей день. Это обязывает нас и делает нашим долгом продлить все его начинания, и именно так мы намерены поступать. Александр Владимирович золотыми буквами вписан в историю Донбасса", - сказал на открытии бюста глава ДНР Денис Пушилин.